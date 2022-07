Benedicta Festival: concerti, confronti e cultura per fare Memoria

CAPANNE DI MARCAROLO (BOSIO) — La seconda edizione del ‘Benedicta Festival - Arte e Manutenzione della Memoria’ è stata ufficialmente inaugurata con il Concerto della Repubblica alla Benedicta a giugno. Con il mese di luglio il calendario del Benedicta Festival sarà ancora più fitto di appuntamenti, si legherà ad altre prestigiose rassegne e arriverà ad Alessandria, Campo Ligure, Ovada, Rocchetta Ligure, San Salvatore Monferrato e Voltaggio.

Domani, domenica 10 luglio, appuntamento tra i bellissimi paesaggi delle Capanne di Marcarolo per la prima giornata di memoria tra parole, musica e arte. Alle 16.00, a Cascina Pizzo, l’evento si aprirà con le “Conversazioni in Appennino”, momenti di approfondimento e dibattito storico. Durante la conversazione di domani, dal titolo “(Su e giù) per l’aride montagne. Ambiente e Resistenza”, Vittorio Tigrino dell’Università del Piemonte Orientale dialogherà con Manlio Calegari, ricercatore del Centro per la Storia della Tecnica (Cnr) e più importante storico della Resistenza in Appennino e nel Genovesato, e con il docente dell’Università di Genova Diego Moreno.

Dopo la Merenda Sinoira, nel cortile della cascina concerto acustico de “La Brigata SconVoltri”. Verrà inoltre inaugurata la mostra “La Resistenza e il battito di ciglia” di Ivano Antonazzo (visitabile fino al 31 luglio).