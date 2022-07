Borgo, al via la sagra della lasagna

OVADA - Parte questa sera, venerdì 8 luglio, e terra banco per due fine settimana successivi presso il campo sportivo di Sant'Evasio la “Sagra della Lasagna” organizzata dagli “Amici del Borgo”. Dietro ai fornelli i volontari dell'associazione che lavorando per il rione oltre la sponda dell'Orba e che nei mesi scorsi ha recuperato la storica Fontana Coppi in località Panicata. Le lasagne al forno saranno servite nelle due versioni al pesto ed al ragù. Il menù prevede anche vari secondi piatti accompagnati dalle patatine fritte oltre ai dolci e dessert.