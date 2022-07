Teatro comunale: una stagione da 13 spettacoli

OVADA - Un programma di nove spettacoli per tutti. Altri quattro appuntamenti pensati per la famiglia. Volti importanti come Amanda Sandrelli ed Elio Germano. Gli attori "di casa" come Jurij Ferrini e Fausto Paravidino. Partirà il 20 ottobre la nuova stagione del teatro comunale di Ovada intitolato a Dino Crocco. "Un grande traguardo per tutta la città - esultano il sindaco di Ovada, Paolo Lantero, e l'assessore alla Cultura Roberta Pareto - Il teatro è un tassello fondamentale per la città dei prossimi anni". Sono passati dieci anni dall'ultima stagione. Gli spettacoli si svilupperanno tra autunno e inverno 2022, primavera 2023. La proposta è stata elaborata da Hiroshima mon Amour, l'associazione culturale torinese che gestirà la sala nei prossimi anni, e la fondazione "Piemonte dal vivo".

