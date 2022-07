Parte "Sconfinamenti" con Michele Mirabella

OVADA - "Per essere divulgatori è necessario essere autorevoli. Non basta un'investitura contrattuale". Approda oggi a Ovada Michele Mirabella, il popolare conduttore televisivo, da anni volto di Elisir. L'occasione è il primo appuntamento dell'edizione 2022 di "Sconfinamenti", la rassegna curata dall'Enoteca Regionale di Ovada. Mirabella è il protagonista perfetto per sviluppare il filo conduttore del programma, incentrato sul concetto di "Benessere". L'appuntamento è alle 21.00 presso i giardini della scuola di musica di via san Paolo. Mirabella dialogherà con Marina Mariotti.

L’ingresso è gratuito. La prenotazione è obbligatoria rivolgendosi allo IAT di Ovada (via Cairoli 107) al numero 0143.821043.