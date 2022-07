Asfalti: al via l'intervento in corso Italia

OVADA - Il primo tratto è stato completato ieri pomeriggio, con la stesura del nuovo asfalto lungo buona parte di via Molare. A partire da questa mattina, invece, il cantiere dell'Anas si sposterà nella zona urbana della città, con il restyling completo di corso Italia. Era da tempo che la città aspettava questo intervento, a fronte, anche, delle condizioni precarie di uno dei punti di maggiore passaggio della città.

Stando alle previsioni delle ultime ore, i lavori dovrebbero concludersi entro la fine della settimana, con la fresatrice che, nella fase iniziale, si occuperà del lato destro della carreggiata (in direzione via Voltri, autostrada e Valle Stura, ndr), mentre nei giorni successivi si provvederà a completare l'altra corsia. Servirà, in ogni caso, la rimozione del vecchio manto (fino a 10 centimetri di profondità) prima di passare a quello nuovo.

A tal proposito, per evitare ingorghi, si prevede una modifica (concordata con il Comune di Ovada e con il corpo di polizia locale) al piano della viabilità. Nello specifico, nei primi giorni, si prevede una chiusura al traffico in direzione nord, con i mezzi che potranno usufruire di corso Saracco per raggiungere via Molare e la zona della stazione. Il provvedimento inverso, invece, verrà preso nelle giornate di giovedì e di venerdì, in occasione del cambio di corsia.