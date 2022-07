Sport e shopping per il debutto dei "Venerdì di luglio"

OVADA - Atletica, calcio e pallacanestro. E poi ancora arti marziali, ciclismo, danza sportiva e pattinaggio. Sono iniziati ufficialmente ieri sera, con la "Corsa al saldo", i "Venerdì di luglio" promossi e organizzati dal Comune di Ovada in collaborazione con l'Ascom provinciale, con l'associazione AXC, con l'Enoteca Regionale, con il Consorzio dell'Ovada DOCG, con l'Acos e con Vivi Ovada. Tanti gli atleti, e anche i semplici curiosi (soprattutto fra i più giovani) che hanno "riempito" le vie e le piazze di un centro storico della città che, per l'occasione, ha ospitato tutte le società sportive del territorio. La serata, inoltre, ha rappresentato anche il debutto di una piazza Garibaldi completamente rinnovata (già utilizzata anche per il mercato settimanale, ndr) e "sgombra" dai veicoli, con i bambini che ne hanno preso il pieno possesso per le loro schiacciate e per i tiri a canestro.