Somministrazione di bevande in vetro vietata per quattro venerdì

OVADA - Sarà vietata a partire dalle 20.00 di oggi, venerdì 1 luglio, fino 7.00 di domani mattina la somministrazione e la vendita per consumo su pubblica vie di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro. Il provvedimento sarà valido anche nei venerdì 8, 15 e 22 luglio. Sarà vietato anche Il consumo e/o l’abbandono in luogo pubblico o aperto al pubblico di bevande alcoliche o non alcoliche, comunque acquisite, contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale. Il provvedimento è stato emesso in considerazione del grande afflusso previsto nel centro della città nelle quattro serata indicate con le manifestazioni inserite nel programma di aperture serali dei negozi.

Sarà consentita invece l’attività di somministrazione o il consumo sul posto di alimenti e bevande in contenitori di vetro all’interno dei locali, degli esercizi della ristorazione e degli annessi dehors, il trasporto sulla pubblica via di alimenti e bevande in contenitori di vetro, a condizione che siano sigillati e/o contenuti a loro volta in appositi imballaggi.