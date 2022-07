Acqui - Genova, ancora guasti e ritardi

OVADA - AGGIORNAMENTO DELLE 9.15 - Sono 40 i minuti di ritardo per il treno 12117 da Acqui e in arrivo a Genova Principe alle 8.25. Anche il collegamento successivo sarà limitato alla stazione di Genova Principe. Il mezzo è fermo in stazione, in attesa di chi è in arrivo da Brignole, per poi di proseguire verso il basso Piemonte.

La speranza è che non si riproduca la situazione di due giorni fa. Circolazione sospesa attualmente sull'Acqui - Genova a causa di un nuovo guasto all'altezza del quadrivio Torbella, il punto in cui la linea si incrocia con quella metropolitana tra Voltri e Sampierdarena prima del Polcevera. Attualmente il treno 12117 per Genova è fermo in attesa alla stazione di Borzoli. Impossibile al momento ipotizzare i tempi di ripristino. Pezzo in aggiornamento.