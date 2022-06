"Venerdì di luglio": musica e sport per la Corsa al saldo

OVADA - Un fine settimana alle spalle in cui la città si è simbolicamente riappropriata di un tratto importante della sua socialità alla quale aveva dovuto rinunciare in questi anni. Sullo sfondo l’occasione per rivedere il centro storico finalmente vivo e vitale come per troppo tempo non è stato.

Appuntamento domani sera, venerdì primo luglio, a partire dalle ore 19.00, con il debutto dei quattro appuntamenti previsti (sempre a ridosso dell'inizio dei fine settimana, ndr) e dedicati allo shopping serale. In programma la “Corsa al saldo”, l’idea che coniuga sostegno al commercio locale e una vetrina privilegiata per le società sportive della città.

«Ogni gruppo sportivo avrà il suo spazio. L’aspetto forse più curioso è la possibilità di sfidare idealmente Marcell Jacobs con un simulatore messo a disposizione dall’Atletica Ovadese». La serata in centro prevista per domani sarà idealmente l’aperitivo di un programma molto ricco. Oltre al Comune di Ovada, l'iniziativa è supportata e sostenuta dall'Ascom provinciale e dall'associazione AXC, dall'Enoteca Regionale e dal Consorzio dell'Ovada DOCG, oltre che dall'Acos e da Vivi Ovada.