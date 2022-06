Piazza Garaibaldi, nuove regole per circolazione e sosta

OVADA - Non potranno circolare, né sostare le auto in piazza Garibaldi tra le 19.00 e le 3.00 dei feriali, tra le 16.00 e le 3.00 nei giorni festivi. L'ordinanza emessa da pochi minuti dal comune di Ovada disciplina la circolazione nel salotto buono del centro storico da poco recuperato. La validità è prevista dal 1 luglio al 30 settembre. Rimangono confermate le altre prescrizioni in vigore fino a oggi.