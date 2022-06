Il grande Fred Ferrari per l'esordio del Rebora Festival

OVADA - L’Orchestra Classica di Alessandria terrà a battesimo l’edizione 2022 del “Rebora Festival - Estate”. Il prossimo 2 luglio, presso i giardini della scuola di musica accanto a via San Paolo, la rassegna inizierà con “Per non dimenticar”, una serata dedicata alla raffinatezza e al valore artistico di Frede Ferrari.

Fama mondiale

Mago della tastiera, fine arrangiatore e compositore, l’apice della carriera di Fred Ferrari è arrivato con la tournèe sviluppata con Enrico Ruggeri. Una serie di concerti ricordata da tanti addetti ai lavori come un momento di grande creatività e esplosione di innovazione. Lo stesso Ruggeri ne raccontò i momenti più singificativi qualche anno fa allo Splendor nel corso di una serata organizzata dopo la sua scomparsa. La parabola iniziò al Lavagello con “I quattro assi”, proseguita con gli “Scooters” di cui fu punto di riferimento musicale. La sua fama lo portò ad esibirsi in giro per il mondo, protagonista di un programma andato in onda sulla Bbc tra la fine degli anni ‘60 e la decade successiva.

La rassegna proseguirà il 24 luglio con Giorgio Conte, al suo ritorno in città dopo il concerto del 2020, che si esibirà con Alberto Parone (batteria e basso vocale), Bati Bertoglio (fisarmonica)., strumentista che ha rivoluzionato il modo di suonare la chitarra, con Alessio Menconi (chitarra), Nicola Bruno (basso), Alessandro Rossi (batteria), Andrea Andreoli (trombone). La prevendita sarà gestita direttamente dallo Iat di Ovada in via Cairoli o attraverso il circuito di Mailticket.