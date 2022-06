Gran Monferrato: gli eventi estivi ovadesi in un opuscolo

OVADA - Porta la firma del “Consorzio Gran Monferrato” il pieghevole realizzato e distribuito su tutto il territorio per promuovere le iniziative estive che verranno organizzate in città. Sei pagine in cui sono riportati tutti gli appuntamenti patrocinati dal Comune di Ovada per i mesi di giugno e luglio.

«Abbiamo voluto racchiudere tutte le manifestazioni, di questa estate di ripartenza, in un unico opuscolo (disponibile a questo link) facile da consultare e di notevole impatto grafico – afferma l’assessore alla Cultura, Roberta Pareto –. I prossimi quaranta giorni saranno ricchi di animazione e di eventi di diverse tipologie e per ogni fascia di età. Siamo felici del palinsesto che abbiamo realizzato sempre col supporto davvero fondamentale delle associazioni locali, un tessuto vivo e vitale di elevato spessore».

Online e cartaceo

L’opuscolo sarà scaricabile direttamente da Visit Ovada e dal Gran Monferrato, i portali di riferimento per il turismo nel Basso Piemonte. È prevista, inoltre, la distribuzione presso lo IAT di via Cairoli.

«Il pieghevole è importante per razionalizzare tutti gli eventi che si svolgeranno a Ovada e per dare agli operatori economici uno strumento di lavoro, in cui sono evidenziati i giorni in cui le manifestazioni porteranno un importante afflusso di persone in città – dice l’assessore al Turismo, Marco Lanza –. Voglio ringraziare il Consorzio Gran Monferrato, vero strumento di promozione del territorio e motore della nostra strategia di sviluppo della città».

Collaborazione proficua

Da “E… state qui!” a “CineOvada sotto le stelle”, passando per il “Rebora Festival”, per “Sconfinamenti” e per i venerdì sera di luglio con i negozi aperti. E poi non mancano nemmeno gli appuntamenti religiosi, il raduno nazionale del Vespa Club e i concerti di mezza estate.

«La nostra realtà è attiva a Casale Monferrato, Acqui Terme e Ovada – afferma il direttore del Consorzio Gran Monferrato, Marco Prosperi –. Con quest’ultima abbiamo un rapporto solido e importante, grazie alla presenza della consigliera di amministrazione Marisa Mazzarello, e all’impegno continuo dell’assessore Marco Lanza, la nostra struttura ha accettato con entusiasmo di collaborare alla realizzazione di un programma di eventi così variegato e interessante. L’estate nelle terre del Gran Monferrato è una stagione di assoluto rilievo e lavoreremo per renderla ancora più attrattiva».