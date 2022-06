Vento, raffiche fino a 70 chilometri orari su tutta la provincia

Forti raffiche di vento su tutta la provincia di Alessandria. Sull’Appennino, secondo i dati registrati dalle centraline dell’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, le raffiche hanno sfiorato i 70 chilometri orari: 69,5 a Bosio in val Lemme, 69,1 a Cosola in alta val Borbera, 58,7 al bric Berton di Ponzone, nell’acquese e 51,8 ad Arquata, in valle Scrivia.

Il vento sta soffiando in maniera decisa anche sui colli tortonesi (59,8 chilometri orari a Sardigliano) e in pianura: 58,3 km/h ad Alessandria, 41 a Casale Monferrato, 46,4 a Novi Ligure. Appena fuori dalla provincia “record” a Ronco Scrivia, con raffiche oltre i 113 chilometri orari.