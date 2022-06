Madri Pie: "Doppio diploma", bilancio positivo per gli studenti

OVADA - Per ottenere il "Doppio Diploma" dovranno attendere ancora, visto che hanno terminato la classe terza del liceo proprio qualche giorno fa. Di sicuro, però, per alcuni studenti dell'Istituto Santa Caterina - Madri Pie c'è la soddisfazione di essere riusciti a entrare in un prestigioso programma che, al termine del percorso formativo, gli permetterà di conseguire contemporaneamente il diploma italiano con quello americano (rilasciato dalla Mater Academy High School di Miami, ndr).

«Chi frequenta il "Doppio Diploma" - sottolinea la professoressa Puppo, referente del progetto - ottiene due titoli di studio: la maturità italiana e il diploma di high school USA. È un documento spendibile a livello lavorativo e universitario, che si può inserire nel proprio curriculum vitae».

Corsi e certificati

Nel corso dell'anno scolastico appena concluso gli studenti hanno frequentato corsi online interamente in lingua inglese, con verifiche, compiti e dialoghi con i docenti americani. Tutti gli alunni hanno o0ttenuto risultati eccellenti sia in ambito scolastico, nel quale è stato possibile vedere il miglioramento tangibile dal punto di vista linguistico, sia all'interno del percorso, ottenendo anche il prestigioso Honor Roll Certificate, certificato conferito agli studenti meritevoli che passano l'anno con voti eccellenti.

«Il Doppio Diploma mi ha permesso di studiare materie molto interessanti, come “Studi Globali”, tutte in lingua inglese, cosa che normalmente non avrei potuto fare - spiega Alice, studentessa presso la scuola di via Buffa -. Inoltre, il corso è stato seguito sulla piattaforma online da diversi studenti, in diversi paesi del mondo, e ciò mi ha permesso di confrontarmi con persone appartenenti a culture diverse dalla mia».