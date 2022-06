Torna il mercato in piazza Garibaldi

OVADA - Un anticipo di qualche giorno sulle date indicate. Tornano alla vecchia collocazione in piazza Garibaldi gli ambulanti del mercato di mercoledì e sabato sistemati provvisoriamente in piazza XX Settembre in attesa del restyling dell'area del centro storico. La conferma è arrivata, un po' alla chetichella, dai cartelli della Polizia Municipale comparsi nel tardo pomeriggio di ieri. La modifica era stata varata lo scorso autunno con l'avvio del cantiere durato poi fino a qualche settimana fa.

Nel frattempo c'è attesa per capire se e quando sarà emanata l'ordinanza preannunciata dal Comune di Ovada per vietare la sosta serale nell'area della piazza adibita a parcheggio.