Lions: inaugurazione per la nuova area inclusiva

OVADA - Sarà inaugurata sabato mattina alle 10.00, all'interno del parco Pertini di via Cairoli, la nuova altalena fulcro dell'area giochi inclusiva creata con il contributo messo a disposizione dal Lions Club Ovada. Lo spazio, allestito nelle ultime settimane in prossimità dell'area giochi generali, sarà arricchita nei prossimi giorni con un tamburo particolare in arrivo dagli Stati Uniti. "Siamo contenti - spiega Renzo Poggio, presidente dell'associazione - di quanto siamo stati in grado di realizzare. Il merito va a molti ovadesi che hanno aderito alla nostra proposta. Il club in quest'occasione ha unito e coordinato tante energie positive che hanno contribuito a ottenere il risultato".

In vista della chiusura dell'anno lionistico, si conclude così il service principale tra quelli previsti. La cifra raccolta si avvicina ai 10 mila euro raccolti in particolare grazie a due cene organizzata tra novembre e aprile nel salone del San Paolo. A integrazione è arrivata la donazione dell'imprenditore Giorgio Malaspina. "Il ritorno alla normalità - prosegue Poggio - ci ha permesso di dare maggiore stimolo alle nostre attività. L'impegno per il Pertini non si conclude, speriamo che anche altre associazioni vogliano farsi coinvolgere per accrescere l'area". All'iniziativa ha contribuito anche il Comune di Ovada che ha messo a disposizione le risorse necessarie per la base sulla quale sorge la nuova area.