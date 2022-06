Enoteca: i vini del territorio in vetrina al Rebora Festival

OVADA - Prenderà il via ufficialmente il prossimo 2 luglio, in occasione dell'appuntamento inaugurale della rassegna, la collaborazione tra l'Associazione Musicale Rebora e l’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato. In ciascuna delle tre serate organizzate dall'ente ovadese, infatti, verrà un produttore del nostro territorio.

Il debutto di questa partnership è previsto per sabato 2 luglio, con "Non dimenticare", un omaggio a Fred Ferrari e con i vini dell’azienda La Piria di Rocca Grimalda. A seguire, nella serata di domenica 24 luglio, sarà la volta del produttore Cascina Belvedere 1932 di Mornese, in abbinamento con il concerto di Giorgio Conte. Il gran finale, invece, si terrà il prossimo 30 luglio con Alessio Menconi Through the Clouds, un tributo a Jimi Hendrix, con i vini della Tenuta Gaggino di Ovada.

Note e musica in via San Paolo

All’interno del Giardino della scuola di Musica di via San Paolo, inoltre, verrà allestito un angolo “Wine Bar” dove gli spettatori potranno gustare un calice di vino dei produttori del nostro territorio ascoltando buona musica.

“Questa iniziativa - dichiara il presidente dell’Associazione Musicale Rebora, Gianni Olivieri - permette di collegare l’aspetto culturale, rappresentato dalla musica, con il prodotto più rappresentativo del nostro territorio. Crediamo possa essere apprezzata da parte del pubblico”.

“Abbiamo accolto con molto favore la proposta di partecipare attivamente alle tre serate del Rebora Festival che è diventato un appuntamento fisso dell’estate ovadese - afferma Mario Arosio, presidente dell’Enoteca Regionale di Ovada -. Ringrazio i produttori che hanno aderito all’iniziativa che rappresenterà un ulteriore veicolo di promozione per i vini del nostro territorio”.