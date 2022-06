Quattro serate con il Cai: tornano le "Passeggiate sotto le stelle"

TRISOBBIO - L’ultima edizione risale all'estate del 2019, con le tradizionali sei serate organizzate (nel periodo compreso fra la metà di giugno e l’inizio di luglio, ndr) tra il centro zona e alcuni comuni limitrofi. Ora, dopo due anni di pausa “forzata” (a causa della pandemia), è tutto pronto per il ritorno delle “Passeggiate sotto le stelle”, l’iniziativa promossa dalla sezione ovadese del Club Alpino Italiano per valorizzare il nostro territorio.

Per la ripartenza ufficiale non bisognerà attendere ancora molto, visto che la prima delle quattro "escursioni" previste è in programma per martedì prossimo, 21 giugno, a Trisobbio. L’appuntamento è per le ore 19.30 presso il parcheggio del percorso verde (sede del ritrovo e del “traguardo” finale).

A seguire ecco il ritorno di Silvano d’Orba (il 5 luglio, con partenza dalla chiesa parrocchiale di San Sebastiano), di Ovada (il 19 luglio, con un rinfresco finale organizzato presso la sede del Cai di via XXV aprile) e della “Fiaccolata di San Lorenzo” (il 10 agosto con ritrovo al Borgo). Nel corso delle serate verranno affrontati dei percorsi di categoria “E” (itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche). Ai partecipanti sono richieste calzature da escursionismo con suola scolpita, lampada frontale o torcia. In caso di maltempo le uscite non saranno recuperate.