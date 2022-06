Croce Verde, arriva una nuova ambulanza

OVADA - Sarà inaugurata domenica prossima, a partire dalle 11.00 presso al sede della Pubblica Assistenza, l’ambulanza 87. La Croce Verde Ovadese la utilizzerà trasporti tra l’ospedale della città e quello di Acqui Terme, in convenzione con Asl. Si tratta però di un mezzo per il soccorso avanzato con tutte le caratteristiche necessarie all’utilizzo per le emergenze.

Rinnovo mezzi

L’associazione ha acquistato il mezzo grazie alla donazione effettuata da Michele Gaggino, residente a Montaldo Bormida, che con il suo gesto ha voluto rendere omaggio alla memoria della figlia Dora e alla moglie Giuseppina Testa. Un gesto importante che contribuisce al continuo rinnovo dell’autoparco dell’ente. Nel frattempo la Fondazione CRT con il bando “Missione soccorso” ha assegnato un contributo per l’acquisto di una nuova ambulanza.