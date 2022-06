Villa Gabrieli: torna l'appuntamento con lo Yoga Day

OVADA - In occasione della giornata mondiale dedicata a una disciplina tanto affascinante quanto intensa, anche quest’anno, nella nostra città, non mancherà l’appuntamento con lo “Yoga Day”. La quinta edizione di questa iniziativa avrà luogo martedì prossimo, 21 giugno, nella tradizionale location di Villa Gabrieli.

I promotori dell’evento (per conoscere meglio questa realtà è possibile seguire la pagina Facebook “Yoga Ovada”, ndr) saranno presenti a partire dalle ore 8.00 per approfondire, meditare, respirare e praticare in compagnia degli insegnanti Luciano Bancalari, Vanina Oliveri, Eleonora Zuffianò, Maurizio Guala, Ingrid Mattiazzi e Marcella Tamponi. Si tratta di una giornata intensa in presenza nel più bel polmone verde della città.

Programma completo

Nel dettaglio il programma prevede un inizio con “Parti da te” (dalle ore 8.00 con Ingrid), quindi dalle ore 10.00 alle 11.00 “Il tuo corpo e tu” con Marcella e, a seguire, “Gravidanza consapevole elimina lo stress per mamma e papà” (dalle ore 11.00 alle 12.00 con Vanina) e “Psychedelic Yoga” (dalle ore 12.30 alle 14.00 con Eleonora). Nel primo pomeriggio spazio a “Kyra per il centro del cuore” (dalle ore 13.30 alle 14 con Vanina), a “Respiro creativo” (dalle ore 15.00 alle 16.00 con Luciano) e a “Meditazione per la pace” (dalle ore 16.00 alle 16.30 con Vanina).

La giornata si concluderà con “Espansione del cuore” (dalle ore 17.00 alle 18.00 con Marcella), con “Stayhuman” (dalle ore 18.00 alle 19.15 con Maurizio), con “Il corpo, respiro e te” (dalle ore 18.00 alle 19.30 con Luciano) e “Il presente è una cosa meravigliosa” (con Ingrid). La partecipazione all’evento sarà gratuita e aperta a tutti, anche a chi vorrà avvicinarsi per la prima volta a questo mondo. Come nelle passate edizioni lo “Yoga Day” sarà l’occasione per donare a favore di un ente benefico.