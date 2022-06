Torna il Don Salvi: al via domenica la 20ª edizione

OVADA - Sono dodici le formazioni maschili (della categoria “Over 16”) iscritte alla 20ª edizione del “Torneo d’Estate 2022” organizzato all’interno del “Cortile Don Salvi”. L’appuntamento è per domenica prossima, 12 giugno, con la serata inaugurale di un evento che, come da tradizione, proseguirà fino al 10 luglio, con la serata conclusiva in cui verranno proclamati i vincitori e le vincitrici (risulta importante anche l’adesione nel “Femminile”) della competizione.

A contendersi l’ambito trofeo, messo (nuovamente) in palio dopo due anni di stop (a causa della pandemia) saranno i ragazzi del Superenalotto, Gianni Gomme, Giuseppe Lerma, Piana Legnami, Parisi Saint Germain, Mia Ponteggi, Gli Apicoltori, Autolavaggio Golden Wash, Hertaphone, A manna, Edil Giò e Deportivo Aperitivo. Insomma, è tutto pronto per questa attesa ripartenza, con il calendario che è già stato definito nei dettagli.

Anche da parte degli organizzatori c’è la consapevolezza di offrire qualcosa non solo alla città, ma anche un momento di svago agli spettatori e di sano divertimento per tutti coloro che, nelle prossime settimane, calcheranno il campetto di via Buffa nel pieno rispetto delle regole di reciproca correttezza.