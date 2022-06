Geirino: musica e tornei per il Festival di “Noi ci siamo”

OVADA - Sarà l’impianto polisportivo del Geirino ad ospitare la prima edizione del “Noi ci siamo – Summer Festival”, l’iniziativa promossa dall’omonima associazione giovanile, nata in città alla fine dello scorso anno, con il patrocinio del Comune di Ovada.

L’appuntamento è per sabato 16 luglio, a partire dalle ore 9.00 e fino a notte fonda, sempre all’interno degli spazi del centro di via Grillano. Sarà l’occasione per conoscere l’idea vincente per “Un desiderio per l’Ovadese” (il contest rivolto alle nuove leve della città, con la “classifica” finale delle varie proposte che è stata redatta in seguito a un’apposita votazione online), ma non solo.

Sport e live show

Oltre a questo annuncio (previsto in serata), infatti, nel corso dell’evento sono previste competizioni e concerti. Si partirà già al mattino, nella zona della piscina, con i tornei di beach volley e di calcetto. Nell’area adibita al relax e all’intrattenimento sarà presente anche un “truck” specializzato nella preparazione dello “street food”.

Alle ore 19.00, poi, in concomitanza con la chiusura delle docce e degli spogliatoi, la grande festa si sposterà nella zona del palco, con l’asso del pedale Torquato Testa (atleta professionista di freeride) che sarà protagonista del “Noi ci siamo Talk”. La serata si concluderà con uno show di artisti emergenti e con il Dj set di Evivi Mas. Biglietti in vendita online (a questo link) al costo di 17 euro (12 per la notte) fino al 3 luglio.