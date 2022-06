Croce Verde: bando CRT, in arrivo fondi per l'acquisto di un nuovo mezzo

OVADA - C'è anche la Croce Verde Ovadese tra le nove associazioni di volontariato aderenti all'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze che verranno premiate dalla Fondazione CRT nell'ambito del bando "Missione Soccorso anno 2022". Nello specifico, a questi enti, verranno assegnati dei contributi per l'acquisto di nuove ambulanze.

Oltre all'ente di Largo 11 Gennaio 1946, riceveranno un contributo anche i rappresentanti della Croce Verde di Nizza Monferrato, della Croce Verde Cumiana, della Croce Bianca di Rivalta di Torino, della Croce Verde Torino, della Croce Giallo-Azzurra di Torino, della Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi, della Croce Bianca Volpianese e del Gres Gruppo Radio Emergenza Sizzano.

Ricambio delle ambulanze

«Grazie ai contributi di Fondazione Crt diverse nostre associazioni potranno acquistare nuove ambulanze migliorando l’efficienza del servizio di emergenza 118 - afferma Andrea Bonizzoli, presidente Anpas Piemonte -. Le nove ambulanze saranno presto operative sul territorio a tutela della salute della popolazione. Fondazione Crt, che ringraziamo, riconosce in tal modo l’importanza del valore sociale del volontariato nel campo del soccorso sanitario».

Il bando Missione Soccorso, operativo nel campo dell’emergenza sanitaria, assegna contributi alle associazioni di volontariato convenzionate con il Sistema 118 della Regione Piemonte e della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’acquisto di autoambulanze da destinare al servizio di soccorso di emergenza. Il progetto Missione Soccorso garantisce il ricambio delle autoambulanze non più convenzionabili operanti sul territorio per il mantenimento dell’efficienza del servizio di emergenza sanitario.