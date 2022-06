Nell’area del Gal Borba due bandi per il turismo sostenibile

ACQUI TERME - Due bandi che scadranno a fine giugno, uno per la selezione di Progetti Integrati di Rete Territoriale (Pirt) nel turismo sostenibile e l’altro per l’avviamento di attività imprenditoriali per attività non agricole nelle zone rurali. Entrambi sono finanziati dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Agricolo Rurale (Feasr) e promossi dal Gal Borba, il gruppo per la gestione dei fondi comunitari che comprende cinque unioni montane del basso Piemonte, diversi comuni dell’Acquese e dell’Ovadese oltre a vari enti territoriali di settore.

L’obiettivo dei due bandi - per il primo è disponibile un fondo di 456mila euro, di 100mila per il secondo - è lo stesso: favorire lo sviluppo del turismo sostenibile. Ai Progetti di Rete (Pirt) «per la messa a sistema dell’offerta turistica dell’area del Gal Borba e lo sviluppo di un prodotto turistico riconoscibile e articolato» devono partecipare, in forma congiunta, più soggetti. Il bando rivolto all’imprenditorialità sostiene, invece, interventi «volti a colmare le carenze rilevate, relativamente all’ambito del turismo rurale e outdoor, in modo da valorizzare e mettere in rete le specificità locali e qualificare il sistema dell’accoglienza». Nel mese di maggio si sono tenuti incontri informativi nel comuni di Ponti, Monastero Bormida e Lerma.

Maggiori informazioni relative ai bandi sul sito galborba.it.