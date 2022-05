Libri e zaini, nasce il "Centro del riuso" alla Casa di Carità

Più attenzione all’ambiente, riciclo delle materie prime e un’attenzione alle fasce della popolazione più in difficoltà dal punto di vista economico. Sono i presupposti con i quali è stato creato il Centro del Riuso dei libri e dei materiali scolastici. Il progetto è stato elaborato dal Gruppo Green Economy Ovada in collaborazione con la Casa di Carità “Arti e Mestieri” che metterà a disposizioni i locali per la raccolta.

Tempi e modalità





Libri scolastici utilizzati alle medie e alle superiori, vocabolari, zaini, astucci e strumenti per il disegno. La raccolta sarà effettuata tra l’8 e il 24 giugno prossimi, dal lunedì al venerdì tra le 9.00 e le 12.00. Martedì 12 luglio, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00, è in programma la giornata in cui distribuire quanto donato dagli ovadesi ed eventualmente perfezionare le ultime donazioni. «Stiamo curando la definizione delle operazioni con i dirigenti scolastici - spiegano i referenti del progetto - Nel contempo ci coordineremo con il Consorzio Servizi Sociali perché segnali le famiglie che potrebbero avere più bisogno di questa iniziativa.