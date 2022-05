L'Ovadese stende la Novese con i giovani del vivaio

OVADA - L'Ovadese dei giovani stende una Novese che al Geirino rischia di aver lasciato un'abbondante fetta di salto di categoria. E dire che tutto sembrava essere dalla parte della squadra ospite. Tanti cambi nell'undici iniziale per Stefano Raimondi, mister ovadese. In particolare attacco rivoluzionato per le assenza di Rignanese e Sassari. Dentro il giovane Barletto con Mutti. A centrocampo fuori Anania per Xassan. Novese che in avanti rinuncia a Russo. In avanti il duo composto da Ivaldi e Merlano.

E proprio l'ex Castellazzo nel primo tempo segna la rete del vantaggio. Rimessa dalla fascia sinistra. La palla scorre per tutta l'ampiezza dell'area. Il destro dell'attaccante passa sotto alle gambe dei difensori ovadesi e beffa Gaione. Debole la risposta ovadese che non sembra in grado di portare troppi pericoli alla retroguardia biancazzurra. Nella ripresa è proprio la Novese che sembra accelerare. Al 2' ancora Merlano sfiora il raddoppio con una bella conclusione a fil di traversa su servizio di Paini. Il pareggio ovadese è un fulmine a ciel sereno. Lo sigla Barletto che colpisce la palla dall'interno dell'area e beffa il sorpreso Canegallo. La Novese prova a tornare avanti, dà spazio a Russo che non va oltre a un destro dalla distanza alto sulla traversa.

Arriva invece la rete del vantaggio ovadese. La segna il neo entrato Cannonero, bravo a sfruttare un'indecisione di difesa e portiere ospite su un corner battuto da sinistra. Il finale vede gli attacchi infruttuosi della Novese.