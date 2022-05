Medea, il festival parte da Valenza

Parte da Valenza "Fragole e pomodori", il festival organizzato dal centro antiviolenza Medea di Alessandria, un appuntamento per far capire come il problema della violenza sulle donne sia ancora ben radicano nella nostra società, non abbastanza evoluta. Si comincerà il 27 maggio al Teatro Sociale con lo spettacolo "Appunti G". Poi altri 4 appuntamenti. Mara Mayer, direttore artistico del festival, racconta le finalità dell'iniziativa.