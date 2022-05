"Musica Insieme": Cantachiaro in festa per i 30 anni di attività

SILVANO D'ORBA - Dopo due anni di sosta forzata ritorna lo spettacolo musicale di gruppo “Cantachiaro” di Silvano d’Orba nell’ambito dei festeggiamenti del Santo Patrono San Pancrazio. Oggi, venerdì 13 maggio alle ore 21.00 presso il salone dell’oratorio parrocchiale grande spettacolo dal titolo “Musica Insieme 2022”.

«Insieme festeggeremo i nostri 30 anni e ricorderemo gli amici che non sono purtroppo più tra noi: Isa Robbiano, Marco Maranzana e Gianfranco Milanese. Tre persone che sono sempre state presenti nelle attività del paese e si sono sempre prestate per le manifestazioni organizzate dalle associazioni del paese e sono sempre state presenti agli spettacoli del gruppo. Noi vogliamo ricordarli dedicando loro questo piccolo spettacolo fatto di canzoni varie, dove troverete brani di musica italiana di anni differenti, gospel e musica internazionale, alcune scenette divertenti, e verranno anche toccati argomenti molto seri ed attuali, quindi divertimento per tutti dai grandi ai piccoli. Sarà una serata emozionante e divertente per fare trascorrere a tutti qualche ora di spensieratezza».

Il gruppo - formato da Angela, Simona, Daniela, Fabiola, Ugo e Marco - festeggia anche i suoi 30 anni. «In realtà sarebbero 32 ma essendoci stati 2 anni di fermo festeggiamo insieme a voi quest’anno. Un grazie a monsignor Sandro Cazzulo».