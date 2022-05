Catasta di legna in fiamme in riva all'Orba: il rogo nella notte

CAPRIATA D'ORBA - Ieri sera, alle 20.30 i vigili del fuoco di Vigili del Fuoco di Novi Ligure con un'autobotte di Alessandria sono intervenuti a Capriata d’Orba a seguito di richiesta per incendio di una catasta di legna.

All’arrivo sul posto, il rogo, le cui cause sono in fase di accertamento, stava interessando circa 2000 quintali di legna ammassati in prossimità della sponda del fiume Orba, in aperta campagna.

Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte per tutta la notte con il supporto di altre due squadre provenienti dalla sede centrale di Alessandria, terminando questa mattina intorno alle ore 7.