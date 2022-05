Tutto il calcio della provincia in tempo reale

I punti in palio, a questo punto, valgono doppio. Con i campionati che volgono al termine, è tempo di verdetti: alcuni sono già stati emessi, altri potrebbero arrivare tra poche ore. Segui in tempo reale i risultati delle squadre alessandrine, con marcatori e classifiche.

In serie D squadre in campo alle 16: esame Bra per un Casale già sicuro di disputare i playoff, ma desideroso di confermare il terzo posto, che porta vantaggi in chiave spareggi. Il Derthona, invece, al cospetto della Sanremese, cerca punti pesanti nella speranza di chiudere bene e di prolungare la stagione regolare.

Ultima giornata in Eccellenza, con il Castellazzo alle prese con l'Atletico Torino (Molina cerca la terza vittoria di fila) e con l'Acqui in casa contro il Rivoli. Le speranze di accedere alla post season sono ridotte al minimo, ma Merlo vuole comunque provarci.

In Promozione è un turno chiave per la lotta al vertice: la Luese Cristo capolista attende la PastorStay, distante quattro punti, e guarda con interesse al confronto della Novese (seconda a un punto) contro il Pozzomaina. Momento storico per l'Arquatese e per Arquata: si torna al 'Garrone', finalmente ultimato, con il nuovo sintetico che sarà teatro della sfida con Cit Turin.

Prima Categoria: Felizzano-Don Bosco Asti è la partitissima, ma entrambe devono fare attenzione allo Spartak, ospite dell'Aurora Canottieri. Tassarolo-Cassano, invece, assomiglia molto a uno spareggio salvezza anticipato.

Per quanto riguarda la Seconda Categoria, la Frugarolese - contro l'Europa Bevingros - cerca il punto che le manca per festeggiare la matematica promozione in Prima. Resta viva, invece, la lotta per accedere agli spareggi.

Chiusura come di consueto dedicata alla Terza Categoria, con la sfida tra Junior Asca e Vignolese che vale davvero moltissimo. Nei quartieri alti, infatti, è bagarre.