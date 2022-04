Luci al Comunale: primo maggio in musica con la Rebora

OVADA - Sarà recuperato domenica primo maggio dalle 21.00 all’interno del teatro comunale prossimo all’intitolazione a Dino Crocco il concerto dei docenti della scuola di musica “A. Rebora” di Ovada e della Banda Civica più volte rimandato tra dicembre e gennaio a causa dell’andamento dell’emergenza sanitaria.

Sul palcoscenico restituito alla città lo scorso novembre si esibiranno gli insegnanti di strumento dello storico ente culturale di via San Paolo e la banda già apprezzata in più di un’occasione. Nell’intervallo tra le due parti del concerto si terrà la cerimonia di consegna del premio “Ovadese dell’anno” conferito a Andrea Morchio, coordinatore provinciale della Protezione Civile.

Anime diverse

«Siamo felici di poter recuperare la nostra esibizione in una data così importante». Gianni Olivieri sarà presente all’iniziativa in duplice veste: è da tempo direttore della banda ma è anche presidente dell’associazione Rebora che si occupa dell’organizzazione dei corsi della scuola.

Nella prima parte della serata si esibiranno Irene Viglietti, pianoforte, Giulia Cacciavillani, flauto, Nicola Bruno, basso, Stefano Resca, batteria. Un connubio particolare tra musica classica e contemporanea. Tra le altre proposte, la Suite for Flute and Jazz Piano Trio di Claude Bolling proposta in un arrangiamento creato per l’occasione.