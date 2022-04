Cake Star: sfida in TV tra le pasticcerie di Casale, Ovada e Valenza

OVADA - Sono i vigneti e le colline dell'Alessandrino le protagoniste dell'ultima puntata della quinta stagione di "Cake Star - Pasticcerie in sfida". L'appuntamento è per questa sera, venerdì 29 aprile, a partire dalle ore 21.25 su “Real Time” (al canale 31 del telecomando), con il viaggio - lungo tutta la Penisola - di Katia Follesa e di Damiano Carrara che si concluderà proprio al termine dell'appuntamento dedicato al Monferrato.

Le registrazioni sono state effettuate lo scorso autunno. A contendersi il trofeo messo in palio dalla produzione del programma (targato "Magnolia") sono la Pasticceria Ninin di Casale Monferrato, "B&C - Bottaro e Campora" di Ovada e la Pasticceria Roberta di Valenza. Non è la prima volta che il fortunato format trasmesso da Discovery fa tappa in provincia. Nel febbraio del 2021, infatti, la Pasticceria Elvezia di Novi Ligure ebbe la meglio sui "rivali" di Zoccola e Dolce Vito di Alessandria.