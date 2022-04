"Bottaro & Campora" in TV per il titolo di "Cake Star" del Monferrato

OVADA - Le registrazioni risalgono allo scorso autunno, con la conduttrice Katia Follesa che, a microfoni spenti, si è concessa anche qualche complimento "extra" per la tipologia della location. Una bella soddisfazione per Marco Bottaro, protagonista - insieme alla sua Pasticceria Bottaro e Campora di Ovada - dell'atto conclusivo della quinta stagione di "Cake Star - Pasticcerie in sfida".

Per conoscere l’esito di questo confronto inedito per la nostra città l’appuntamento è per domani sera, venerdì 29 aprile, a partire dalle ore 21.25 su “Real Time” (al canale 31 del telecomando), nel corso della puntata dedicata al Monferrato del fortunato format condotto da Katia Follesa e dallo chef Damiano Carrara.

Debutto positivo

Per l’occasione i responsabili della storica attività ovadese si confronteranno con i colleghi della Pasticceria Ninin di Casale Monferrato e della Pasticceria Roberta di Valenza. «Circa un anno fa, nel maggio del 2021 – spiega Bottaro – siamo stati contattati dalla produzione del programma. Nei mesi successivi, poi, siamo stati sottoposti a due provini, uno online e l’altro in presenza, con una troupe proveniente da Milano che ha raggiunto la nostra città».

Alla fine della scorsa estate è arrivato il via libera per l'inizio delle registrazioni. «Le riprese sono state effettuate in due step, tra l’inizio di ottobre e la fine novembre (del 2021) - sottolinea Bottaro -. Noi, per questa sfida, abbiamo puntato molto sulla pasticceria classica, sulla nocciola e sui prodotti caratteristici da abbinare ai vini dell’Ovadese». Un'esperienza televisiva che, nel complesso, si è rivelata molto positiva («L’intera troupe hanno sempre cercato di metterci a nostro agio»). L'articolo completo è disponibile su l'ovadese in edicola da questa mattina, giovedì 28 aprile 2022.