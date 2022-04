La potatura con i robot per il Festival delle Conoscenze

OVADA - L’utilizzo della tecnologia, con particolare riferimento alle operazioni da svolgere in vigna, è il tema portante della giornata in programma a Ovada domani, martedì 26 aprile, nell’ambito del Festival delle Conoscenze. Arriverà alle 10.00 in Enoteca Regionale, sarà presentato nel pomeriggio dalle 17.00 al Teatro comunale il robot di ultima generazione da utilizzare per la potatura nelle vigne. Saranno protagoniste anche le scuole con i loro progetti didattici. A seguire salirà sul palco l’attore e illusionista Marco Berry impegnato nel progetto “Yes It’s possible”, il sogno di tutti i bambini di diventare astronauta declinato in chiave goliardica e innovativa.

Il “Festival delle conoscenze” è organizzato dalla Fondazione Acos per la Cultura. L’edizione 2022 è itinerante con un programma che si sviluppa tra Novi Ligure, la nostra città e Tortona.