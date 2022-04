La città piange Gasti: una vita per volontariato e pallavolo

OVADA - E' stato tra i soci fondatori, nel 1978, della Pallavolo Ovada. Ha esercitato un ruolo di primo piano per la Croce Verde Ovadese, pubblica assistenza per la quale è stato anche presidente per due anni tra il 1994 e il 1996. Ovada piange la scomparsa del cavallier Giuseppe Gasti. Aveva 83 anni. "Un amico generoso e instancabile", il ricordo commosso comparso sulla pagina Facebook della società sportiva per la quale ha speso tanto impegno e con la quale, da dirigente, è stato protagonista di tanti successi sia in campo maschile che femminile.

Nella vita ragioniere, titolare dello studio da commercialista ora portato avanti dai figli Marco e Andrea, è stato premiato con il riconoscimento di "Ovadese dell'anno" nel 1987. Il funerale è previsto per martedì 26 aprile, dalle 15.00, presso la Parrocchia dell'Assunta.

