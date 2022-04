Consiglio comunale in streaming: presto il nuovo regolamento

OVADA - Si terrà il prossimo 29 aprile, dalle 21.00, la seduta del consiglio comunale per la discussione del rendiconto della gestione finanziaria del 2021. Si torna all’antico, dopo la fase legata all’emergenza sanitaria con sedute gestite solo in video conferenza. La discussione, infatti, si svolgerà in presenza.

Ed è legato a quest’aspetto una delle novità principali tra quelle che saranno varate nel corso della serata: si discuterà del regolamento per la diffusione in diretta streaming delle sedute. Dell’opportunità di offrire una vetrina più ampia attraverso le nuove tecnologie se ne parla da anni, non senza toni polemici. Prima, nel 2014, con Gianni Viano. Poi, nel 2020, con “Ovada viva” fortemente critica a proposito delle modalità scelte per permettere ai cittadini di seguire i lavori del consiglio comunale.