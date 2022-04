Milano-Sanremo: torna l'appuntamento con l'Ultramaratona

OVADA - Dalla “Conca Fallata” del Naviglio Pavese (posta a una manciata di chilometri a sud della Madonnina, ndr) alla Città dei fiori, passando per la Pianura Padana, per l’Alto Monferrato (con il Passo del Turchino, e per la Riviera ligure di Ponente.

Scatterà ufficialmente domani mattina, venerdì 22 aprile, alle ore 10.00 l’edizione 2022 dell’Ultramaratona “Milano-Sanremo”, la competizione di 285 chilometri organizzata – a partire dal 2014 – dalla società lombarda “Impossible Target”. Al momento sono una quarantina gli atleti che hanno già perfezionato l’iscrizione.

Percorso classico

Quest’anno il percorso di gara andrà a ricalcare in maniera piuttosto fedele il tracciato già utilizzato poco più di un mese fa dai protagonisti (in sella alle loro biciclette) della “Classicissima di Primavera”. Chiaramente, però, in questo caso i tempi di percorrenza si allungano notevolmente.

Allo scoccare della cinquantaduesima ora dallo start (ossia alle ore 14.00 di domenica 24 aprile), infatti, la corsa avrà il suo epilogo definitivo, con la chiusura dell’ultimo “cancello” (chi non avrà ancora raggiunto il traguardo in quel preciso momento verrà considerato “fuori classifica”). Quattro, in totale, sono i checkpoint (oltre alla partenza e all’arrivo) che verranno dislocati lungo il percorso. Dopo Casteggio, sono previsti punti intermedi anche a Ovada, Genova Voltri e Pietra Ligure. La nostra provincia (con i passaggi da Tortona, Novi Ligure e Ovada) verrà attraversata a partire dal tardo pomeriggio di domani.

Come da tradizione il chilometro 119 della manifestazione sarà fissato a Ovada, in via Lung’Orba, all’altezza dell’omonima gelateria (“gestita” da Luca Marenco) che già da qualche anno collabora con l’organizzazione. L’arrivo è previsto in serata. Poi, in piena notte, avverrà lo scollinamento del Turchino.