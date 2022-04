Euroflora 2022, pronto lo stand istituzionale della città

OVADA - Ha preso forma in questi giorni lo stand istituzionale della Città di Ovada realizzato per l'edizione 2022 di Euroflora, la manifestazione florovivaistica che torna dopo due anni di pausa forzata e apre i battenti domani nell'incantevole location dei giardini di Nervi. Un viaggio concepito per raccontare le caratteristiche dell'Ovadese, i suoi punti di forza. La proposta, avanzata al Comune già nel 2020, è stata sottoposta a tutto il settore florovivaistico locale trovando la pronta risposta e totale disponibilità della ditta Rocca Fiori che, mettendo a frutto la sua professionalità ed esperienza nel settore florovivaistico, ed avendo già partecipato ad una precedente edizione di Euroflora, si è occupata della selezione delle piante per lo spazio espositivo.



Franco Rocca ha progettato lo stand “Andremo a riprodurre la forma della Città di Ovada - spiega - cinta tra due fiumi, e le atmosfere della nostra terra nello spazio che ci hanno riservato, proveremo a trasmettere con il linguaggio dei fiori la bellezza dell’ovadese e quello che è possibile trovare nei nostri territori”. Lo stand sarà visitabile fino all'8 marzo. "Voglio davvero ringraziare Genova per questa opportunità - commenta il sindaco di Ovada, Paolo Lantero - Spero che questa prima partecipazione possa costituire un volano per i prossimi anni. Credo che per il settore florovivaistico e turistico il mercato genovese sia una grande opportunità per gli operatori ovadesi, quindi spero che ad ogni prossima ricorrenza di questa manifestazione sia presente uno stand di Ovada, diventando una bella consuetudine per i tanti ovadesi affezionati alla Città di Genova".