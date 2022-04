Il Festival delle Conoscenze si fa in tre e guarda al mondo che cambia

NOVI LIGURE — Filosofia, tecnologia, letteratura, teatro, cinema: dal 22 al 29 aprile ritorna il Festival delle Conoscenze, con una nuova edizione itinerante che vedrà gli eventi non solo a Novi Ligure, presso la ormai classica sede del Museo dei Campionissimi, ma anche a Ovada e Tortona. Anteprima d’autore venerdì 22 aprile con Ezio Mauro che terrà una relazione dal titolo “Ucraina: le radici del male”, un’analisi approfondita di una delle massime firme del giornalismo italiano (ore 10.00, Museo dei Campionissimi).

In questa edizione del Festival organizzato dalla Fondazione Acos, gli incontri si terranno sia al mattino, sia al pomeriggio a partire dalle 17 per tutti. Il via vero e proprio sarà martedì 26 aprile e ogni giornata sarà dedicata a temi e ospiti d’eccezione in contemporanea a Ovada e Tortona.

Festival delle Conoscenze: Ovada

Il 26 aprile a Ovada al teatro Comunale ci sarà una giornata riservata alla tecnologia, con la presentazione di un robot di ultima generazione atto alla potatura delle vigne. Nel pomeriggio alle 17, le scuole ovadesi presenteranno i loro progetti didattici; a seguire, Marco Berry metterà in scena il suo monologo “Yes, it’s possible”.

Festival delle Conoscenze: Tortona

A Tortona, teatro Civico, sempre il 26 aprile mattino, Stefano Antonelli e Gianluca Marziani si occuperanno della street art di Banksy. A seguire Monica Gori, ricercatrice dell’Istituto italiano di tecnologia, presenterà protesi robotiche per la scoperta dei sensi, quindi Daniele Lince ed Elena Beatrice proietteranno il loro cortometraggio “Verdiana”, con Angela Finocchiaro. Nel pomeriggio dalle 17 presentazione dei progetti didattici delle scuole superiori, a seguire alle 18 Daniela Tusa e Alberto Basaluzzo racconteranno il mestiere dell’attore.

Piero Chiambretti

Festival delle Conoscenze: Novi

Dal 27 al 29 aprile, si passerà poi alla tre giorni al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure con Luca Mercalli (27 aprile) per parlare di attualità e cambiamento climatico, quindi Stefano Zecchi e Carlo Sburlati. Nel pomeriggio, alle 17, gli studenti delle scuole superiori parleranno dei loro progetti didattici. Alle 18 Piero Chiambretti presenterà il suo libro: “Chiambretti”. Ancora, ci sarà Massimo Polidoro, segretario nazionale del Cicap, i ricercatori dell’Istituto italiano di tecnologia, Leopoldo Benacchio e Domenico Quirico (28 e 29 aprile), con relazioni inedite per aiutarci a capire cosa sta accadendo nel mondo intorno a noi. Nel pomeriggio del 29 aprile, alle 17.30 l’ultimo appuntamento con la presentazione dell’Archivio Mori digitalizzato a cura del professor Fernando Robino con la partecipazione di Renzo Piccinini, presidente In Novitate.

Anche per questa edizione, Fondazione Acos per la Cultura ha voluto dare agli studenti un’opportunità unica per ascoltare, capire e interagire con grandi personaggi del panorama culturale italiano. Gli incontri saranno totalmente in presenza, pensati per gli studenti e gli appassionati al mattino, aperti alla cittadinanza nel pomeriggio, e sarà disponibile per tutti la diretta streaming.