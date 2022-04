«Situazione stabile: siamo su un ‘plateau’ davvero molto alto»

Il quadro si mantiene sostanzialmente stabile, pur con qualche differenza che merita di essere analizzata con attenzione.

È quanto emerge dalle consuete valutazioni di Carluccio Bianchi, docente di Macroeconomia dell’Upo, secondo il quale «trova conferma, a livello di contagi, la crescita lieve del Piemonte, che rimane al 6%. Le terapie intensive toccano il minimo storico, mentre sono in leggero aumento ricoveri ordinari e decessi. Brutte notizie, infine, sul fronte tasso di positività».

Nella classifica relativa all’incidenza dei nuovi contagi ogni 100mila abitanti, l’Italia resta al comando con 741 e riduzione dell’8%, «mentre Alessandria è seconda, a 691 e incremento dell’1,5%. Terzo posto per la Lombardia, 566 e meno 2%, chiude il Piemonte con 502».

A livello di numeri assoluti, il Piemonte sale da 20281 a 21455 contagi settimanali, quindi 1174 in più e una media giornaliera di 3065 casi. «Il traino è come al solito rappresentato da Torino -spiega il professore - e Alessandria si conferma al 13%, mentre Cuneo sale leggermente, al 10%. Vanno bene il Vco e Novara, tra i bocciati di questa settimana finisce anche Asti».

Andamento altalenante per quanto riguarda il sistema sanitario. Bianchi osserva che «le terapie intensive scendono di ben 11 unità rispetto a martedì scorso, perché erano 31 e ora sono 20. È il minimo relativo, un dato che avevamo già raggiunto il 16 e il 27 marzo. Il tasso di occupazione resta molto basso, al 3,2%. I ricoveri ordinari, invece, erano 625 e diventano 688, 63 in più, e il tasso di saturazione, dal 9,2% al 10,1%, non era così alto dall’8 marzo. I decessi, infine, aumentano da 28 a 38».

Per quanto riguarda la nostra provincia, invece, i contagi settimanali salgono da 2788 e 2830, con un incremento di 42 unità (molte delle quali segnalate nell’aggiornamento di ieri, ndr) e una media di 404 casi al giorno. «Un numero elevato - conclude Bianchi - al punto che per ritrovare una cifra simile dobbiamo tornare all’11 febbraio. In generale la situazione è estremamente variabile, con differenze tra regioni e tra province: posso però dire che siamo oramai fermi su un ‘plateau’ davvero molto alto».