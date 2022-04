Plastic free: oltre 1500 chili di rifiuti raccolti alle Cappellette

OVADA - La conferma di una sensazione che non poteva essere troppo sbagliata. Almeno una quindicina i sacchi di spazzatura recuperati in poche ore di lavoro dai volontari che nel pomeriggio di ieri si sono radunati per la giornata di pulizia di Strada Cappellette organizzata dal nuovo gruppo "Plastic free" attivo in città. Plastica, confezioni di cibo, copertoni e altro materiale è stato raccolto dal ciglio della strada e dai fossi limitrofi. Una ventina i volontari, con la partecipazione di una piccola rappresentanza degli Scout del gruppo Ovada 1, che hanno deciso di aderire all'iniziativa coordinata da Denise Alloisio e Filippo Grattarola. Il materiale raccolto è stato poi trasportato nell'area adiacente al centro di Econet in strada Rebba.

"La cosa grave - ha commentato Elio Ardizzone, presidente della società di raccolta - è che gran parte di ciò che è stato recuperabile poteva essere conferito gratuitamente direttamente al centro". Ora si studierà il modo di proseguire con l'attività di "Plastic free" anche al di fuori degli appuntamenti codificati a livello nazionale. L'intenzione degli organizzatori è quella di ripetere l'iniziativa a maggio, probabilmente alla Rebba. La raccolta è andata in scena a pochi giorni dal giro di vite annunciato dal Comune di Ovada con l'adozione di telecamere per individuare e punire chi è colpevole di abbandoni.