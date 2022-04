Teatro comunale: primo maggio in musica con "La Rebora"

OVADA - Sarà recuperato nella serata del primo maggio, dalle 21.00, il “Concerto di Natale” originariamente in programma per il 19 dicembre e rinviato a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento del Teatro Comunale e poi non più organizzato a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Ora l’annuncio di Gianni Olivieri, attuale presidente de “La Rebora”, l’associazione che coordinata l’attività della scuola di musica cittadina e organizza diversi eventi culturali in città. Il programma della serata rimane quello originario con l’edizione dei maestri di strumento della scuola di musica: Irene Viglietti (pianoforte), Giulia Cacciavillani (flauto), Nicola Bruno (basso), Stefano Resca (batteria).

«Saranno considerate valide le prenotazioni effettuate per il "Concerto degli Auguri" che purtroppo non ha avuto luogo nelle date previste - spiegano gli organizzatori -. Chi avesse intenzione di prendere parte al nuovo evento, avendo già precedentemente prenotato il biglietto, è pregato di darne conferma tassativamente entro e non oltre venerdì 15 aprile alla mail associazionemusicalerebora@gmail.com». Nell’occasione riaprirà il teatro comunale, per il quale è in corso l’intitolazione all’artista ovadese Dino Crocco, utilizzato lo scorso autunno per le tre date del “Rebora Festival”.