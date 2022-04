Il gol di Mutti illude: l'Ovadese ferma la capolista

OVADA - Come all'andata finisce 1-1 l'attesa sfida tra Ovadese e Luese Calcio Cristo. In avvio mister Raimondi sceglie la formazione oramai abituale per i padroni di casa. Si nota subito la voglia della capolista di essere padrona del gioco, in particolare con Cabella, sulla fascia sinistra e Mandirola sul fronte opposto. Proprio Mandirola crea la prima difficoltà alla difesa ovadese mettendo la palla nell'area piccola dalla sua fascia: sbroglia con qualche affanno Bianchi. Al 19' si scaldano gli animi. L'Ovadese chiede il rigore per un intervento aereo su Sassari. Sul contrasto successivo proprio Bianchi sgomita. Al 20' l'unico vero pericolo del primo tempo per Gaione. E' Myrta a calciare alto sul servizio filtrante in area.

Ci prova anche Cabella ma il suo destro dal limite è largo. Diversa la ripresa con un'Ovadese che riesce a essere più propositiva. Scarseggiano per le emozioni fino al 24'. Dal corner sulla destra di Anania nasce lo stacco perentorio di Mutti che segna di testa il vantaggio dei padroni di casa. Ancora Mutti un minuto dopo può raddoppiare imbeccato in area da Rignanese. Il suo tocco è respinto da Bodrito in uscita. La risposta della Luese è in un destro a lato di Dan Scandrei dall'interno dell'area. Il pareggio arriva al 39'. Punizione da 20' metri: il sinistra di Sciacca supera la barriera e si infila nell'angolino basso alla sinistra dell'incolpevole Gaione.

Formazioni - Ovadese: Gaione, Mazzon, Costa, Massari, Silvestri, Bianchi, Sassari, Anania, Rignanese, Mutti, Mazzotta (Massone, Favorito, Visentin, Xassan, Pellegrino, Cannonero, Aresca, Barletto, Merialdo). All.: Raimondi

Luese: Bodrito, Milanese, Mocerino, Labano, Spriano, Sciacca, Mandirola, Palumbo F.,Myrta,Cabella,Starno (Fracchia,Hina, Cela, Sala, Dan Andrei,Scarrone, El Azmi, Degioanni, Palumbo S.) all. Adamo