Nuova stagione, Cremolino ai nastri di partenza

CREMOLINO - Un viaggio ha sempre il suo punto di partenza. Parte da Castellaro la corsa del Cremolino nel massimo campionati Serie A di tamburello open 2022. La squadra biancazzurra prova a confermare il bel risultato ottenuto lo scorso anno con un quinto posto al termine di un campionato a lungo sviluppato nelle immediate retrovie delle più forti. Solo il calo nella seconda parte del girone di ritorno ha determinato il distacco da Arcene e Sommacampagna. La strada per Ferrero e compagni sarà subito in salita dato che di fronte c'è la squadra campione d'Italia che vuole ripetere i successi ottenuti dodici mesi fa.

Conferme e novità

Un mix l'organico per il campionato in rampa di lancio. La sicurezza è determinata dal duo Ferrero - Tanino, i giocatori di fondocampo che l'hanno scorso si sono rivelati di grande solidità. La novità è la coppia dei terzini con Campanella e il giovane Zanotto. L'incognita, se così si può dire, è il mezzovolo Briola. Il giocatore lo scorso anno è stato tra i più positivi in un ruolo molto delicato per gli assetti della squadra. Ma la gara di Castellaro sarà di fatto il primo vero impegno dopo una pausa prolungata. "Sappiamo - spiega il presidente della società, Claudio Bavazzano - di essere di fronte a un impegno proibitivo. Andiamo per cercare di fare la nostra gara. Nella peggiore delle ipotesi sarà allenamento utile per quando ci saranno le sfide più abbordabili". Tra gli addii quello di Saverio Bottero, sceso in Serie C con l'ambizioso Grilllano.

Saverio Bottero: «Il tamburello ha bisogno di una scuola» Il forte giocatore ovadese torna nel Cremolino in cui fu protagonista quattordici anni fa. «Vogliamo un anno da protagonisti»

Scenario generale

La vera difficoltà è mantenere in Serie A una squadra in un contesto che sempre più si sposta verso Lombardia e nord est. "Molti giocatori - spiega lo stesso Bavazzano - preferiscono scendere di categoria ma accettare offerte più allettanti. Per noi gli ultimi due anni sono stati complicati anche per l'impossibilità di organizzare quelle feste estive che sono da sempre fonte di autosostentamento". Da quest'anno tra gli sponsor è spuntato il nome di Novi, la storica azienda del cioccolato. Per celebrare il connubio è stata realizzata un'insolita maglia rosa, già presentata ai tifosi. "La utilizzeremo soprattutto fuori casa. Ma verrà anche l'occasione di indossarla sul nostro campo". L'esordio a Cremolino è previsto per il 10 aprile contro il Sommacampagna, altra formazione ambiziosa.