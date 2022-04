Veterane e supercar: il fascino della Coppa Milano-Sanremo "incanta" l'Ovadese

OVADA - Per l'epilogo bisognerà attendere domani pomeriggio, con i passaggi previsti sul Passo del Turchino, sul Colle d’Oggia e sul Melogno, prima di raggiungere la "Città dei Fiori" e la successiva passerella verso il Principato di Monaco. Sono transitati - nel pomeriggio di oggi, venerdì primo aprile - anche da Trisobbio, da Ovada e da Tagliolo Monferrato, per poi dirigersi verso il Novese e la vicina Liguria, gli oltre settanta equipaggi (italiani e stranieri) iscritti alla XIII rievocazione storica della "Coppa Milano – Sanremo".

Oltre alle vetture storiche, anche diverse supercar hanno preso parte alla manifestazione organizzata dalla "Equipe Grand Prix" che, anche in questa stagione, è parte del Campionato Italiano Grandi Eventi 2022 di ACI Sport. Dopo la sosta (con pranzo) effettuata presso le Cantine Cuvage di Acqui Terme, le vetture si sono messe in viaggio alla volta dell'Ovadese. Dalle Porsche alle Ferrari, passando per le affascinanti veterane del secolo scorso. In città questi bolidi sono transitati - tra le ore 14.00 e le 15.30 - dalla strada delle Cappellette (dove si è svolta anche una prova di regolarità, con la circolazione regolarmente aperta), dal Borgo di Ovada, da piazza Castello e da via Novi.