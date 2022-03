In piazza Assunta arrivano le uova benefiche dell'Ail

OVADA - «A Ovada, per noi, è un debutto e siamo molto contenti, era una città che ci mancava» dicono dalla sede alessandrina dell’Ail, l’associazione italiana contro leucemia, linfomi e mieloma, che sabato mattina venderà per la prima volta le sue uova di Pasqua tra Orba e Stura, nell’ambito della campagna che si svolge in tutta Italia dall’1 al 3 aprile sotto l’hashtag #maipiùsognispezzati.

Beneficiano della raccolta fondi Ail 205 studi scientifici l’anno, 115 centri ematologici e molti giovani ricercatori. I risultati sono concreti: oggi, il 70% di chi si ammala di tumore del sangue (33 mila diagnosi l’anno) guarisce. A Ovada, le uova Ail, fondenti e al latte, saranno in vendita solo sabato dalle 8,30 alle 13 in piazza Assunta, davanti alla farmacia Frascara, con le volontarie Alida Masini, Ilaria Masini e Manuela Ferrando.