Barbato debutta su Italia 1 con "Din Don 4"

OVADA - Andrà in onda domani sera, venerdì primo aprile, in prima serata su Italia 1, il film “Din Don 4 – Il paese dei balocchi”, per la regia di Paolo Geremei. E nel cast ecco spuntare Simone Barbato, comico, mimo, attore, cantante lirico, pianista.

Negli ultimi anni il poliedrico “performer” ovadese, che nel film interpreta la parte del frate decano, ha lavorato attivamente nel mondo dello spettacolo. «Guarda caso, i ruoli cinematografici che mi hanno assegnato fino ad oggi hanno sempre a che fare con la Chiesa» afferma, ridendo, Barbato (protagonista, nel 2012, del cinepanettone "Colpi di Fulmine", con Christian De Sica, Luisa Ranieri e Lillo e Greg, in cui interpretava un sacrestano muto, ndr), grande appassionato della vita dei Santi.

Da Zelig alla serie TV

Il 42enne ovadese è uno dei protagonisti del quarto capitolo della saga con Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, in un paese in preda alla perdizione con sale bingo, casinò e belle accompagnatrici diventate badanti di arzilli vecchietti. Le riprese sono state effettuate nel maggio del 2021 in Trentino.

Partito da Zelig nel 2009 come il mimo delle cose strane (l’occhio, la slot machine, la folla e persino la Statua di San Giovanni) e nuovamente sul palco, lo scorso inverno, nella puntata di ritorno di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, è arrivato a quest’ultima performance televisiva passando per il grande schermo con “Colpi di Fulmine” del 2012 e il reality “L’Isola dei famosi” in seguito al quale ha scritto il libro “Canto d’Honduras, diario di un naufrago” (Giraldi editore).