Cai: un volume e una serata per celebrare i primi 40 anni

OVADA - I primi quarant’anni spesi bene. Si terrà venerdì primo aprile, presso l’Enoteca Regionale di Ovada, la festa per l’anniversario della nascita della sezione ovadese del Cai. L’appuntamento è per le 21.00.

Con l’occasione saranno presentati il video che riassume la storia dell’associazione con i principali protagonisti di queste quattro decadi e il volume “In cammino tra Castelli e Fortezze della Liguria”, nuovo arrivo nella collana di pubblicazioni dedicate al panorama del trekking e dell’escursionismo in genere. A realizzarlo è stato Claudio Priarone, già direttore della nostra testata, e una vesta esperienza in questo campo con diverse pubblicazioni già all’attivo.

Quante attività

Un’attività sempre molto intensa quella del Cai che si sta rimettendo in moto nel 2022 dopo le difficoltà degli ultimi due anni. Tante le iniziative all’aria aperta rivolte a camminatori esperti e amatori. Da verificare se per l’anno in corso ci sarà la possibilità di recuperare l’idea più amata da tanti ovadesi, le passeggiate sotto le stelle dei martedì estivi, sospese a causa dell’emergenza sanitaria ma molto partecipanti fino al 2019.

Cai impegnato anche sul fronte della manutenzione e del tracciamento e recupero di nuovi sentieri nell’ambito del progetto avviato con l’Enoteca Regionale per l’allestimento di una rete di percorsi dislocati in tutto il territorio.