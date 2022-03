Ovadese, ora il ruolino di marcia è da playoff

OVADA - Quindici punti in otto partite. Lo sforzo prodotto dall'Ovadese negli ultimi due mesi ha prodotto un ruolino di marcia che, se ripetuto anche nella prima parte di campionato, oggi assicurerebbe a Silvestri e compagni una posizione migliore in classifica. La considerazione assume particolare valore alla vigilia di un mese che emetterà il verdetto definitivo sulla stagione della squadra di Raimondi. L'Ovadese affronterà in successione le sfide con San Giacomo Chieri, Pro Villafranca, Gaviese e Luese Cristo. Tutte avversarie della parte alta della classifica, l'occasione di mostrare se il riaggiustamento operato in corsa ha dato i suoi frutti. La squadra ci arriva con la spinta generata dal facile 3-0 sul Mirafiori.

Attacco rinnovato

Pregi e difetti. Contro la giovane squadra torinese l'Ovadese ha rimesso in mostra le caratteristiche di sempre. Poche idee a centrocampo quando c'è da fare gioco. A sopperire un attacco che ha finalmente soluzioni diverse, giocatori che possono cambiare il corso di una gara. La conferma è arrivata da Mutti. Il giovane arrivato da Tortona ha segnato tre reti nelle ultime due gare al Geirino. Per caratteristiche, sembra giocatore adatto a sfruttare spazi ampi. Non a caso la prima rete ieri è arrivata con uno scatto in profondità sul lancio di Sassari. Un po' in ombra Rignanese, rimane comunque risorsa fondamentale per la sua capacità di fare reparto e far salire la squadra. Nel reparto di mezzo si segnala la crescita di Massari, il giovane sempre più a suo agio nel ruolo di interditore. La difesa sarà maggiormente giudicabile se chiamata in causa con maggiore frequenza rispetto a quanto accaduto col Mirafiori.

Fase d'attesa

"Il girone di ritorno ci servirà a capire come rinforzare la squadra e intervenire per poi fare un campionato diverso il prossimo anno". Così si era espresso a dicembre Andrea Repetto, vice presidente della società. Ad oggi è stato corretto uno dei principali difetti della squadra costruita in estate: la sterilità del reparto offensivo. L'obiettivo è il centrocampo, la ricerca del giocare che ne diventasse riferimento non ha prodotto risultati giudicati all'altezza. E così la squadra fatica sempre se c'è da produrre gioco. E' successo anche contro il Mirafiori in un primo tempo in cui la squadra torinese, prima di rivelarsi fragile, ha messo ino mostra idee più chiare. Le prossime quattro partite imporranno scelte: provare a tenere in mano il pallino del gioco o affidarsi a un contropiede che col duo Mutti - Sassari può rivelarsi molto efficace? Alla gara di Chieri la prima attesa sentenza.