I 190 tramonti che raccontano la Provincia

NOVI LIGURE - Cosa hanno in comune i 187 comuni della Provincia? “Niente” è la risposta di Andrea Robbiano, artista ed attore novese. Ma proprio quel “niente” rappresenta una ricchezza che vale la pena di raccontare e divulgare. È nato così il progetto, sviluppato insieme a Naif Teatro e in fase di realizzazione, grazie anche ad un contributo del dipartimento per le Politiche della Famiglia, che coinvolge anche le scuole del territorio.

“La nostra è una realtà in cui puoi mangiare per mesi un piatto di ravioli o bere un vino sempre diverso. C'è chi lo ha già scoperto, solo noi che ci abitiamo forse non ce rendiamo conto”, racconta Andrea.

L’ambiziosa proposta è dunque quella di realizzare un video per ciascuno dei 187 comuni della provincia ("Quando il progetto fu abbozzato, erano 190, poi qualcuno si è unito, ma 190 suona meglio di 187" spiega Andrea), raccontando le diversità, le tradizioni, quello che neppure chi ci abita, a volte, sa o ricorda. I video verranno man mano caricati su un unico portale e impostati come veri e propri episodi di una narrazione unica, da diffondere sui canali ufficiali di comuni, enti e associazioni per stimolare un’attività di promozione turistica sostenibile. Il sito, già online al link www.190tramonti.it con il teaser del progetto e il primo tramonto pilota, rappresenterà un vero e proprio dizionario poetico della provincia, un’unica anteprima virtuale di panorami, dialetti, prodotti, sguardi diversi sul territorio.

Le scuole coinvolte

Nel lavoro di ricerca sono coinvolti anche i ragazzi delle scuole, che raccoglieranno storie ed incontreranno persone. Andrea Robbiano raggiungerà poi i paesi in sella di una bicicletta, una Bianchi di Fausto Coppi, messa a disposizione del museo dei Campionissimi di Novi.

Sono già partite le attività per la realizzazione dei video per i primi sette comuni: Rocca Grimalda, Castellania, Bassignana, San Salvatore, Albera Ligure, Ricaldone e Ottiglio.

Per la produzione sono stati coinvolti altrettanti istituti scolastici: la casa di Carità Arti e Mestieri di Ovada, il consorzio per la formazione professionale Foral di Valenza, l’Istituto di Istruzione Superiore Guglielmo Marconi di Tortona, l’Istituto di Istruzione Superiore Rita Levi-Montalcini di Acqui terme, l’Istituto Tecnico Industriale Alessandro Volta di Alessandria, il Liceo Amaldi di Novi Ligure e le scuole di Casale Monferrato.

Gli studenti hanno già iniziato un percorso formativo con le associazioni che consentirà loro di acquisire i primi strumenti e competenze relativi a videomaking, gestione, organizzazione e struttura di un progetto culturale. Divisi in team in base al desiderio creativo di ciascuno, seguiranno, guidati dai professionisti, l’intera produzione dall’ideazione dello storyboard e la scelta dei temi fino a riprese, montaggio e promozione.

«È commovente pensare di vivere un territorio così poco omologato che cambia vestito dietro alla prima curva, suona con strumenti diversi un’unica, inimitabile sinfonia. Ed è commovente partire per questa missione eroica accompagnati dagli occhi dei ragazzi di questa provincia, che accolgono con speranza e curiosità il proposito di raccontare al mondo che esiste un posto, la terra dei 190 tramonti, dove puoi trovare l'avventura perfetta, la musica giusta, il gusto desiderato a poche pedalate di distanza», spiega Andrea.

L’obiettivo del progetto è quello di garantire a ciascun comune della provincia uno spazio di valorizzazione che goda della forza di 190 panorami, poesie, tramonti, mostrando gli spazi nascosti che meritano di essere conosciuti e accompagnando anche i cittadini alla scoperta dei propri paesi, rendendoli turisti di sé stessi